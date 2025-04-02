Началась Старорусско-Новоржевская наступательная операция

18 февраля 1944 года началась Старорусско-Новоржевская наступательная операция

К началу марта войска 2-го Прибалтийского фронта вышли к линии «Пантера». Позже эта кампания получила название «Первый сталинский удар» и стала началом серии мощных наступательных операций 1944 года, известных как «Десять сталинских ударов».

Хотя в полной мере войска фронта не сумели выполнить поставленную задачу, за 16 дней операции они преодолели с боями более 180 километров, освободив многие города и населенные пункты, в том числе Старую Руссу, Новоржев, Дно, Пустошку.