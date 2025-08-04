Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Семен Константинович Тимошенко

18 февраля 1895 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Семен Константинович Тимошенко.

В отечественной военной истории фигура этого военачальника одна из самых противоречивых. С одной стороны, именно нарком обороны, маршал Семен Тимошенко сделал все для укрепления обороноспособности СССР накануне Великой Отечественной войны, в том числе и добился возвращения в строй нескольких сотен вырванных оттуда старших и высших офицеров. С другой, крупные воинские операции, которыми он руководил в первой половине войны, почти всегда завершались столь же крупными неудачами, хотя и далеко не во всем была вина командующего.

В действительности, Семен Тимошенко был живой и очень точной иллюстрацией максимы, гласящей, что недостатки человека являются продолжением его достоинств.