Петр III упразднил наводившую ужас на всю страну Тайную канцелярию и отменил пытки

18 февраля 1762 года Петр III упразднил наводившую ужас на всю страну Тайную канцелярию и отменил пытки: «милосердием злонравных привести в раскаяние». А через 5 дней император учредил Тайную экспедицию – и все опытные сотрудники Тайной канцелярии перешли туда