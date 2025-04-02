Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Семен Тимошенко

18 февраля 1895 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Семен Тимошенко

Когда мы говорим о неоднозначности фигуры маршала Тимошенко, то в первую очередь имеем в виду те неудачи, которые он потерпел в начале Великой Отечественной войны. Однако все эти неудачи — следствие не только ошибок или просчетов самого Тимошенко. Подобные катастрофы терпели и другие советские военачальники рангом пониже.

Будучи по природе человеком дотошным и не упускающим из виду ни одной мелочи, Тимошенко оказался неспособен к тем мгновенным решениям, которых зачастую требует от воюющего генерала меняющаяся обстановка. И напротив, когда ситуация потребовала ни за что не дать немцам продвинуться дальше во время Смоленского сражения, эта черта маршала Тимошенко сыграла положительную роль.