Подвиг генерала Карбышева

18 февраля 1945 года произошел подвиг генерала Карбышева. В концлагере Маутхаузен превращен фашистами в ледяную глыбу. В плен генерал Карбышев попал, находясь без сознания (контузия). На момент гибели ему было 64