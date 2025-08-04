Раковорская битва

18 февраля прошла Раковорская битва. Сын Александра Невского Дмитрий и Довмонт Псковский (объединенные войска Новгорода и Пскова) разбили датчан и немцев (рыцарей Тевтонского ордена). «Бысть страшно побоище, яко не видели ни отци, ни деди» (Новгородская первая летопись)