Мазепа получил в Москве орден Андрея Первозванного и золотой кафтан

18 февраля 1700 года Мазепа получил в Москве орден Андрея Первозванного и золотой кафтан – за победы над турками. В 1709 Петр I планировал заменить этот орден Мазепе на орден Иуды