Указом Петра I учрежден пост генерал-прокурора

12 января 1722 года указом Петра I учрежден пост генерал-прокурора – дабы «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

День работника прокуратуры