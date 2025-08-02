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Скобелев взял штурмом крепость Геок-Тепе
12 января 1881 года Скобелев взял штурмом крепость Геок-Тепе (ныне в Туркменистане), потеряв 54 человека. Потери текинцев – 6-8 тыс.
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Другие события в этот день
Родился великий реформатор и правовед Михаил Сперанский
12 января 1772 года родился великий реформатор и правовед Михаил Сперанский. Он безусловно вошел в историю России первой половины XIX века как один из государственных умов первой величины. Его называли «Пушкиным отечественной бюрократии» и «светилом российской администрации», но редкие таланты и преобразовательские начинания Сперанского во многом остались нереализованными. Его стремления к кардинальным переменам в политической системе России не оправдались, но он, без преувеличения, воздвиг себе памятник из «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов», без которых трудно представить последующую судебную реформу 1864 года. Сперанский придал гражданской службе привлекательность, представляя собой идеальный образец бюрократа.
12 января∙1772 год
Учреждена медаль «За взятие приступом Варшавы»
12 января 1832 года учреждена медаль «За взятие приступом Варшавы» (во время польского восстания 1830-1831). Имела надпись: «ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И СЛАВА», носилась на ленте цветов польского ордена Virtuti Militari («Военной доблести»)
12 января∙1832 год
Красная армия начала Висло-Одерскую наступательную операцию
12 января 1945 года Красная армия начала Висло-Одерскую наступательную операцию. Ее целью было разгромить немецко-фашистскую группу армий «Центр», завершить освобождение Польши и создать благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин, но противник подготовил между Вислой и Одером семь оборонительных рубежей. Висло-Одерская операция является одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. За 23 дня советские войска продвинулись на глубину до 500 километров, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии. Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом опубликовали рассекреченные архивные документы к 80-й годовщине со дня начала Висло-Одерской стратегической наступательной операции.
12 января∙1945 год
Родился великий конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв
12 января 1907 года родился великий конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв. Он является первопроходцем многих основных направлений развития отечественного ракетного вооружения и ракетно-космической техники. Королёв был генератором многих неординарных идей и прародителем выдающихся конструкторских коллективов, работающих в области ракетно-космической техники. Под руководством Королёва были созданы три поколения космических кораблей: «Восток», «Восход» и «Союз», на которых впервые в истории были выполнены космические полеты человека и осуществлен выход человека в открытый космос. Сергей Павлович — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик АН СССР.
12 января∙1907 год
В СССР началась последняя Всесоюзная перепись населения
12 января 1989 года в СССР началась последняя Всесоюзная перепись населения. Нас было 287 млн
12 января∙1989 год
Советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию
12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию. К январю 1945 года германская армия находилась в критическом положении. Советское командование планировало начать наступление в Польше 20 января, но ввиду тяжёлых боёв в ходе Арденнской операции, к Иосифу Сталину обратился Уинстон Черчилль с просьбой перенести сроки операции. Советская ставка согласилась начать наступление в период с 12 по 15 января.
12 января∙1945 год
Родились Сергей Королёв и Игорь Курчатов
12 января Сергей Павлович Королев и Игорь Васильевич Курчатов родились в один день, – с разницей в 4 года. Академик Курчатов – в 1903, Главный конструктор Королев – в 1907. Оба не дожили до 60-и, но успели создать тот ракетно-ядерный щит, которым до сих пор надежно укрыта Россия
12 января∙1903 год
Родился Михаил Сперанский
12 января 1772 года родился великий реформатор и правовед Михаил Михайлович Сперанский. Император Николай Павлович, как и его старший брат, высоко оценивал ум и талант Сперанского. Главным делом для него при новом царствовании стала сложнейшая и важнейшая работа по составлению нового действующего свода законов, а также полного свода законов страны. Сперанский с присущей ему энергией принялся за дело. Вместе со своими сотрудниками он занялся составлением полного свода существующих законов. Для этого выявлялись и сверялись многочисленные архивные материалы, результатом чего стала публикация 45 томов Полного собрания законов. Блестящему законодателю удалось превратить устаревшее и разрозненное российское законодательство в сложную и четкую законодательную систему, что стало большим шагом вперед для русского права.
12 января∙1772 год
Родился Сергей Королёв
12 января 1907 года родился великий конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королёв. Он первым совершил четыре исторических запуска, обеспечивших успешный старт дальнейшему развитию не только советской, но и мировой науки и техники. Запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Запуск в космос первого искусственного спутника Земли. Запуск первого спутника с живым существом, собакой Лайкой. И наконец главное достижение, ставшее эпохальным событием для всего человечества, – запуск первого космонавта Юрия Гагарина.
12 января∙1907 год
Указом Петра I учрежден пост генерал-прокурора
12 января 1722 года указом Петра I учрежден пост генерал-прокурора – дабы «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». День работника прокуратуры
12 января∙1722 год