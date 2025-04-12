Красная армия начала Висло-Одерскую наступательную операцию

12 января 1945 года Красная армия начала Висло-Одерскую наступательную операцию.

Ее целью было разгромить немецко-фашистскую группу армий «Центр», завершить освобождение Польши и создать благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин, но противник подготовил между Вислой и Одером семь оборонительных рубежей.

Висло-Одерская операция является одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. За 23 дня советские войска продвинулись на глубину до 500 километров, освободили значительную часть Польши и вышли на подступы к столице Германии.

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом опубликовали рассекреченные архивные документы к 80-й годовщине со дня начала Висло-Одерской стратегической наступательной операции.