Родился великий реформатор и правовед Михаил Сперанский

12 января 1772 года родился великий реформатор и правовед Михаил Сперанский.

Он безусловно вошел в историю России первой половины XIX века как один из государственных умов первой величины. Его называли «Пушкиным отечественной бюрократии» и «светилом российской администрации», но редкие таланты и преобразовательские начинания Сперанского во многом остались нереализованными.

Его стремления к кардинальным переменам в политической системе России не оправдались, но он, без преувеличения, воздвиг себе памятник из «Полного собрания законов Российской империи» и «Свода законов», без которых трудно представить последующую судебную реформу 1864 года. Сперанский придал гражданской службе привлекательность, представляя собой идеальный образец бюрократа.