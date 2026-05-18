Основано добровольное спортивное общество железнодорожников «Локомотив»

12 января 1936 года было основано добровольное спортивное общество железнодорожников «Локомотив»

В последующие годы многие воспитанники общества не раз становились чемпионами и призерами. 75 спортсменов-железнодорожников отметились на Олимпийских играх, завоевав 77 медалей различного достоинства.

Во время Великой Отечественной войны десятки тысяч спортсменов «Локомотива» ушли на фронт или работали в тылу на благо фронта. Общество железнодорожников дважды завоевывало Красное Знамя ВЦСПС за массовую подготовку бойцов.