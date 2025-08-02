Советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию

12 января 1945 года советские войска начали Висло-Одерскую наступательную операцию.

К январю 1945 года германская армия находилась в критическом положении. Советское командование планировало начать наступление в Польше 20 января, но ввиду тяжёлых боёв в ходе Арденнской операции, к Иосифу Сталину обратился Уинстон Черчилль с просьбой перенести сроки операции. Советская ставка согласилась начать наступление в период с 12 по 15 января.