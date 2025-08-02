Родился Сергей Королёв

12 января 1907 года родился великий конструктор ракетно-космических систем Сергей Павлович Королёв.

Он первым совершил четыре исторических запуска, обеспечивших успешный старт дальнейшему развитию не только советской, но и мировой науки и техники. Запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Запуск в космос первого искусственного спутника Земли. Запуск первого спутника с живым существом, собакой Лайкой. И наконец главное достижение, ставшее эпохальным событием для всего человечества, – запуск первого космонавта Юрия Гагарина.