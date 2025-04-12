Родился великий конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв

12 января 1907 года родился великий конструктор ракетно-космических систем Сергей Королёв.

Он является первопроходцем многих основных направлений развития отечественного ракетного вооружения и ракетно-космической техники. Королёв был генератором многих неординарных идей и прародителем выдающихся конструкторских коллективов, работающих в области ракетно-космической техники.

Под руководством Королёва были созданы три поколения космических кораблей: «Восток», «Восход» и «Союз», на которых впервые в истории были выполнены космические полеты человека и осуществлен выход человека в открытый космос. Сергей Павлович — дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, академик АН СССР.