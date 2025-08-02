Родился Михаил Сперанский

12 января 1772 года родился великий реформатор и правовед Михаил Михайлович Сперанский.

Император Николай Павлович, как и его старший брат, высоко оценивал ум и талант Сперанского. Главным делом для него при новом царствовании стала сложнейшая и важнейшая работа по составлению нового действующего свода законов, а также полного свода законов страны. Сперанский с присущей ему энергией принялся за дело. Вместе со своими сотрудниками он занялся составлением полного свода существующих законов. Для этого выявлялись и сверялись многочисленные архивные материалы, результатом чего стала публикация 45 томов Полного собрания законов. Блестящему законодателю удалось превратить устаревшее и разрозненное российское законодательство в сложную и четкую законодательную систему, что стало большим шагом вперед для русского права.