Родились Сергей Королёв и Игорь Курчатов

12 января Сергей Павлович Королев и Игорь Васильевич Курчатов родились в один день, – с разницей в 4 года. Академик Курчатов – в 1903, Главный конструктор Королев – в 1907. Оба не дожили до 60-и, но успели создать тот ракетно-ядерный щит, которым до сих пор надежно укрыта Россия