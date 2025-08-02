Учреждена медаль «За взятие приступом Варшавы»

12 января 1832 года учреждена медаль «За взятие приступом Варшавы» (во время польского восстания 1830-1831). Имела надпись: «ПОЛЬЗА ЧЕСТЬ И СЛАВА», носилась на ленте цветов польского ордена Virtuti Militari («Военной доблести»)