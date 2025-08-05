Сражение при Фер-Шампенуазе

25 марта 1814 года прошло сражение при Фер-Шампенуазе – открыло русским воинам путь на Париж. Построение в каре, служившее надежной защитой от кавалерии, было сметено с лица земли русскими тяжелыми кавалергадским и лейб-гвардии кирасирскими полками…

Памятник им во Франции открыло РВИО