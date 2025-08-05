Начало героической обороны Козельска

25 марта 1238 года - начало героической обороны Козельска. Длилась 7 недель (весь поход Батыя на Русь – 5 месяцев). Потеряв под стенами Козельска до 4 тыс. монгольских воинов, захватчики согласно летописям, назвали его «злыи град»