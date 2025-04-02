В первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76

25 марта 1971 года в первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76

В этот день летчик-испытатель Эдуард Кузнецов поднял самолет с Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе, а совершил посадку на аэродроме Раменское. Этот полет открыл эпоху отечественной реактивной транспортной авиации, а самолет на долгие годы стал основой военно-транспортной авиации нашей страны.

Ил-76 стал первым в Советском Союзе грузовым самолетом с турбореактивными двигателями, самым массовым самолетом нашей военно-транспортной авиации в послевоенное время, а также на нем установлено двадцать пять мировых рекордов, включая рекорды по грузоподъемности и скорости на замкнутом маршруте.