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В первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76
25 марта 1971 года в первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76
В этот день летчик-испытатель Эдуард Кузнецов поднял самолет с Центрального аэродрома имени М. В. Фрунзе, а совершил посадку на аэродроме Раменское. Этот полет открыл эпоху отечественной реактивной транспортной авиации, а самолет на долгие годы стал основой военно-транспортной авиации нашей страны.
Ил-76 стал первым в Советском Союзе грузовым самолетом с турбореактивными двигателями, самым массовым самолетом нашей военно-транспортной авиации в послевоенное время, а также на нем установлено двадцать пять мировых рекордов, включая рекорды по грузоподъемности и скорости на замкнутом маршруте.
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Другие события в этот день
Победа при Фер-Шампенуазе
25 марта 1814 года победа при Фер-Шампенуазе открыла русским воинам путь на Париж Корпуса французов были разбиты исключительно при помощи кавалерии и конной артиллерии, что является очень редким событием. На поле боя присутствовал и лично цесаревич Константин Павлович, бывший в ту пору не только генерал-инспектором кавалерии, но и лихим наездником. Итогом дела при Фер-Шампенуазе, в первую очередь, стала дорога на Париж. Теперь между столицей и союзными армиями не было силы, которая бы преградила путь. 30 марта войска подошли к городу. До конца Французской кампании оставалось всего несколько дней. Во Франции по инициативе и на средства Российского военно-исторического общества были установлены три гранитных обелиска, посвященные солдатам и офицерам Русской армии, погибшим во время французской кампании 1814 года.
25 марта∙1814 год
На экраны страны вышла «Калина красная»
25 марта 1974 года на экраны страны вышла «Калина красная» – последний фильм Василия Шукшина. На съемках ассистенты с «Мосфильма» шептались: «Феллини снимает «Рим» и «Амаркорд», а Шукшин березы гладит». 140 млн зрителей (Госкино). Лучший фильм года («Советский экран»)
25 марта∙1974 год
Между Россией и Швецией в Новгороде заключено перемирие
25 марта 1510 года между Россией и Швецией в Новгороде заключено перемирие – русско-шведская граница восстановлена по старому рубежу 1323 года (Ореховский мир)
25 марта∙1510 год
Основан Томск
25 марта 1604 года по просьбе прибывшего в Москву князя эуштинских татар Тояна о защите от енисейских кыргызов Борис Годунов велел заложить на реке Томи острог – основан Томск
25 марта∙1604 год
На фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту
25 марта 1915 года на фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту. К концу 1914 года командованию русской армии стала совершенно очевидна необходимость организации настоящей противовоздушной обороны войск. В Правилах артиллерийской стрельбы содержались разделы о стрельбе по воздушным целям, но они касались обычных полевых орудий. Их-то и пришлось приспосабливать для борьбы с аэропланами противника. Эффект от работы зениток Тарновского-Лендера был колоссальным. Первая зенитная батарея стала не просто боевым подразделением, но и настоящей кузницей кадров зенитчиков. К концу Первой мировой войны в русской армии насчитывалось уже около 25 специальных зенитных батарей, из которых девять были на автомобильном шасси и десять — на железнодорожных платформах.
25 марта∙1915 год
На экраны страны вышла «Калина красная» — последний фильм Василия Шукшина
25 марта 1974 года на экраны страны вышла «Калина красная» — последний фильм Василия Шукшина Кинокартина имела сенсационный успех, став абсолютным лидером советского кинопроката: ее посмотрели 62 с половиной миллиона зрителей. По версии журнала «Советский экран», «Калина красная» была признана лучшим фильмом, а Шукшин — лучшим актером года. К сожалению, Василий Шукшин не смог полностью оценить масштабы славы и почитания своего уникального творчества: 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет знаменитый режиссер и актер скончался от инфаркта.
25 марта∙1974 год
На фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту
25 марта 1915 года на фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту Ее считают первенцем российской ПВО. Командовал Отдельной автомобильной батареей для стрельбы по воздушному флоту штабс-капитан Василий Тарновский — один из двух конструкторов первой русской зенитки и пионер зенитного дела в России. Первые сбитые самолеты противника зенитчики штабс-капитана Тарновского записали на свой счет только в июле 1915 года, но эффект от их работы был колоссальным. Главная идея командира батареи состояла в том, что нет необходимости охотиться за каждым отдельным аэропланом, а нужно создавать шрапнельную завесу на их пути.
25 марта∙1915 год
Начало героической обороны Козельска
25 марта 1238 года - начало героической обороны Козельска. Длилась 7 недель (весь поход Батыя на Русь – 5 месяцев). Потеряв под стенами Козельска до 4 тыс. монгольских воинов, захватчики согласно летописям, назвали его «злыи град»
25 марта∙1238 год
Родился юный партизан-разведчик Александр Чекалин
25 марта 1925 года родился юный партизан-разведчик Александр Чекалин. В октябре 1941 года его родная Тульская область была частично захвачена врагом. Чекалин вступил в истребительный батальон, который принял бой с наступающими немецкими частями. Немцы прорвались вперёд, и Саша оказался в тылу врага. Юноша самостоятельно добрался до партизанского отряда Тетеричева, состоявшего из местных жителей. Вместе с другими партизанами Чекалин участвовал в засадах, минировал дороги, пускал под откос эшелоны. В начале ноября 1941 года Сашу арестовали и доставили в военную комендатуру. Несколько дней гитлеровские палачи допрашивали юношу, но 16-летний парень ничего не сказал об отряде, о командире, о комиссаре и о своих товарищах. Немцы повесили героя на глазах местного населения.
25 марта∙1925 год
В первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76
25 марта 1971 года в первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76. Первый «подход» к проектированию военно-транспортного самолета большой грузоподъемности был сделан еще в 1960 году. А уже в 1967 начались работы по созданию Ил-76. В мае 1971 года самолёт был впервые представлен вниманию международной общественности на авиасалоне в Ле Бурже. Он стал первым в Советском Союзе грузовым самолетом с турбореактивными двигателями и самым массовым самолетом нашей военно-транспортной авиации в послевоенное время. На Ил-76 установлено 25 мировых рекордов, включая рекорды по грузоподъемности и скорости на замкнутом маршруте.
25 марта∙1971 год
Сражение при Фер-Шампенуазе
25 марта 1814 года прошло сражение при Фер-Шампенуазе – открыло русским воинам путь на Париж. Построение в каре, служившее надежной защитой от кавалерии, было сметено с лица земли русскими тяжелыми кавалергадским и лейб-гвардии кирасирскими полками… Памятник им во Франции открыло РВИО
25 марта∙1814 год