На фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту

25 марта 1915 года на фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту

Ее считают первенцем российской ПВО. Командовал Отдельной автомобильной батареей для стрельбы по воздушному флоту штабс-капитан Василий Тарновский — один из двух конструкторов первой русской зенитки и пионер зенитного дела в России.

Первые сбитые самолеты противника зенитчики штабс-капитана Тарновского записали на свой счет только в июле 1915 года, но эффект от их работы был колоссальным. Главная идея командира батареи состояла в том, что нет необходимости охотиться за каждым отдельным аэропланом, а нужно создавать шрапнельную завесу на их пути.