В первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76

25 марта 1971 года в первый полет отправился главный военно-транспортный самолет СССР и России — Ил-76.

Первый «подход» к проектированию военно-транспортного самолета большой грузоподъемности был сделан еще в 1960 году. А уже в 1967 начались работы по созданию Ил-76. В мае 1971 года самолёт был впервые представлен вниманию международной общественности на авиасалоне в Ле Бурже.

Он стал первым в Советском Союзе грузовым самолетом с турбореактивными двигателями и самым массовым самолетом нашей военно-транспортной авиации в послевоенное время. На Ил-76 установлено 25 мировых рекордов, включая рекорды по грузоподъемности и скорости на замкнутом маршруте.