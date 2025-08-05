Родился юный партизан-разведчик Александр Чекалин

25 марта 1925 года родился юный партизан-разведчик Александр Чекалин.

В октябре 1941 года его родная Тульская область была частично захвачена врагом. Чекалин вступил в истребительный батальон, который принял бой с наступающими немецкими частями. Немцы прорвались вперёд, и Саша оказался в тылу врага. Юноша самостоятельно добрался до партизанского отряда Тетеричева, состоявшего из местных жителей.

Вместе с другими партизанами Чекалин участвовал в засадах, минировал дороги, пускал под откос эшелоны. В начале ноября 1941 года Сашу арестовали и доставили в военную комендатуру. Несколько дней гитлеровские палачи допрашивали юношу, но 16-летний парень ничего не сказал об отряде, о командире, о комиссаре и о своих товарищах. Немцы повесили героя на глазах местного населения.