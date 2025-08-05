На фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту

25 марта 1915 года на фронт прибыла первая Отдельная автомобильная батарея для стрельбы по воздушному флоту.

К концу 1914 года командованию русской армии стала совершенно очевидна необходимость организации настоящей противовоздушной обороны войск. В Правилах артиллерийской стрельбы содержались разделы о стрельбе по воздушным целям, но они касались обычных полевых орудий. Их-то и пришлось приспосабливать для борьбы с аэропланами противника.

Эффект от работы зениток Тарновского-Лендера был колоссальным. Первая зенитная батарея стала не просто боевым подразделением, но и настоящей кузницей кадров зенитчиков. К концу Первой мировой войны в русской армии насчитывалось уже около 25 специальных зенитных батарей, из которых девять были на автомобильном шасси и десять — на железнодорожных платформах.