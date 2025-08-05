На экраны страны вышла «Калина красная»

25 марта 1974 года на экраны страны вышла «Калина красная» – последний фильм Василия Шукшина. На съемках ассистенты с «Мосфильма» шептались: «Феллини снимает «Рим» и «Амаркорд», а Шукшин березы гладит». 140 млн зрителей (Госкино). Лучший фильм года («Советский экран»)