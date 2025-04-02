Победа при Фер-Шампенуазе

25 марта 1814 года победа при Фер-Шампенуазе открыла русским воинам путь на Париж

Корпуса французов были разбиты исключительно при помощи кавалерии и конной артиллерии, что является очень редким событием. На поле боя присутствовал и лично цесаревич Константин Павлович, бывший в ту пору не только генерал-инспектором кавалерии, но и лихим наездником.

Итогом дела при Фер-Шампенуазе, в первую очередь, стала дорога на Париж. Теперь между столицей и союзными армиями не было силы, которая бы преградила путь. 30 марта войска подошли к городу. До конца Французской кампании оставалось всего несколько дней.

Во Франции по инициативе и на средства Российского военно-исторического общества были установлены три гранитных обелиска, посвященные солдатам и офицерам Русской армии, погибшим во время французской кампании 1814 года.