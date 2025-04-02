На экраны страны вышла «Калина красная» — последний фильм Василия Шукшина

25 марта 1974 года на экраны страны вышла «Калина красная» — последний фильм Василия Шукшина

Кинокартина имела сенсационный успех, став абсолютным лидером советского кинопроката: ее посмотрели 62 с половиной миллиона зрителей. По версии журнала «Советский экран», «Калина красная» была признана лучшим фильмом, а Шукшин — лучшим актером года.

К сожалению, Василий Шукшин не смог полностью оценить масштабы славы и почитания своего уникального творчества: 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет знаменитый режиссер и актер скончался от инфаркта.