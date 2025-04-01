Открылась первая городская общедоступная библиотека-читальня им. И. С. Тургенева

9 февраля 1885 года открылась первая городская общедоступная библиотека-читальня им. И. С. Тургенева

Библиотека-читальня была основана на средства известной московской благотворительницы Варвары Морозовой в память о писателе Иване Тургеневе. К началу 1904 года книжный фонд составлял свыше 9 тысяч томов.

Во время Великой Отечественной войны двери читальни по-прежнему были открыты для посетителей, но число посещений в день не превышало и ста. После войны Тургеневка стала одной из ведущих городских библиотек.