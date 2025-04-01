День работника гражданской авиации

9 февраля — День работника гражданской авиации

В этот день в 1923 году Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». В том же году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет».

В годы Великой Отечественной войны летчики «Аэрофлота» выполняли особо важные полеты не только по стране, но и к линии фронта, в тыл врага и за границу. Сегодня гражданская авиация остается важнейшей составляющей единой транспортной системы России.