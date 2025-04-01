Началась Краснодарская наступательная операция Красной армии

9 февраля 1943 года началась Краснодарская наступательная операция Красной армии

Она являлась составной частью Битвы за Кавказ. Целью наступления было окружение и разгром всей краснодарской группировки противника. Немецкие войска отводили свои главные силы на юго-запад, при этом оказывая упорное сопротивление наступавшим советским частям.

В результате операции Красная армия, нанеся врагу значительный урон, овладела городом Краснодар. 82 воина были удостоены звания Героя Советского Союза. 16 марта войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне, начав подготовку новой наступательной операции.