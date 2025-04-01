Родился Герой Советского Союза Алексей Зацепин

9 февраля 1919 года родился Герой Советского Союза Алексей Зацепин

Подразделение, которым командовал Зацепин, нанесло противнику огромный урон во время переправы через Днестровский лиман и боев за захват и удержание плацдарма. Сам Зацепин получил ранения, от которых скончался через несколько дней.

24 марта 1945 года Зацепин был удостоен звания Героя Советского Союза. Также Алексея Владимировича наградили орденами Ленина и Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени и рядом медалей.