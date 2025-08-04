День работника гражданской авиации

9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации.

Праздник был установлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Именно в этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации».

Первоначально у гражданской авиации было другое название, а именно «Добролёт» — общество добровольного воздушного флота. И только 25 марта 1932 года было учреждено новое официальное наименование гражданской авиации — «Аэрофлот».