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На престол взошел Федор Алексеевич
9 февраля 1676 года на престол взошел Федор Алексеевич – старший сын Алексея Михайловича. Царствовал всего 6 лет
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Другие события в этот день
Не стало Достоевского
9 февраля 1881 года не стало Достоевского. Его последние слова детям: «не теряйте надежды на Господа». Последние слова миру: «Да здравствует Скобелев и его солдатики и вечная память «выбывшим из списков» богатырям! Мы в наши списки их занесем»
9 февраля∙1881 год
Родился Герой Советского Союза Алексей Владимирович Зацепин
9 февраля 1919 года родился Герой Советского Союза Алексей Владимирович Зацепин. Он являлся командиром пулемётной роты 305-го отдельного батальона морской пехоты. 22 августа 1944 года после высадки на плацдарм севернее Белгорода-Днестровского Одесской области его рота захватила в плен до 80 гитлеровских солдат и офицеров. Встретив упорное сопротивление крупных сил противника, она отразила две ожесточённые атаки и нанесла врагу большой урон. Сам Зацепин умер от ран.
9 февраля∙1919 год
Началась Краснодарская наступательная операция Красной армии
9 февраля 1943 года началась Краснодарская наступательная операция Красной армии Она являлась составной частью Битвы за Кавказ. Целью наступления было окружение и разгром всей краснодарской группировки противника. Немецкие войска отводили свои главные силы на юго-запад, при этом оказывая упорное сопротивление наступавшим советским частям. В результате операции Красная армия, нанеся врагу значительный урон, овладела городом Краснодар. 82 воина были удостоены звания Героя Советского Союза. 16 марта войска Северо-Кавказского фронта перешли к обороне, начав подготовку новой наступательной операции.
9 февраля∙1943 год
Открылась первая городская общедоступная библиотека-читальня им. И. С. Тургенева
9 февраля 1885 года открылась первая городская общедоступная библиотека-читальня им. И. С. Тургенева Библиотека-читальня была основана на средства известной московской благотворительницы Варвары Морозовой в память о писателе Иване Тургеневе. К началу 1904 года книжный фонд составлял свыше 9 тысяч томов. Во время Великой Отечественной войны двери читальни по-прежнему были открыты для посетителей, но число посещений в день не превышало и ста. После войны Тургеневка стала одной из ведущих городских библиотек.
9 февраля∙1885 год
В ходе заграничного похода 1813–1814 русские войска освободили Варшаву
9 февраля 1813 года в ходе заграничного похода 1813–1814 русские войска освободили Варшаву. Варшава – Берлин – Париж
9 февраля∙1813 год
В Санкт-Петербурге, в Юсуповском саду, открылся первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию
9 февраля 1896 года в Санкт-Петербурге, в Юсуповском саду, открылся первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию, организованный Международным союзом конькобежцев
9 февраля∙1896 год
День работника гражданской авиации
9 февраля в России отмечается День работника гражданской авиации. Праздник был установлен президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Именно в этот день в 1923 году Совет Труда и Обороны РСФСР принял постановление «О возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота и об организации Совета по гражданской авиации». Первоначально у гражданской авиации было другое название, а именно «Добролёт» — общество добровольного воздушного флота. И только 25 марта 1932 года было учреждено новое официальное наименование гражданской авиации — «Аэрофлот».
9 февраля∙1900 год
Родился Герой Советского Союза Алексей Зацепин
9 февраля 1919 года родился Герой Советского Союза Алексей Зацепин Подразделение, которым командовал Зацепин, нанесло противнику огромный урон во время переправы через Днестровский лиман и боев за захват и удержание плацдарма. Сам Зацепин получил ранения, от которых скончался через несколько дней. 24 марта 1945 года Зацепин был удостоен звания Героя Советского Союза. Также Алексея Владимировича наградили орденами Ленина и Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени и рядом медалей.
9 февраля∙1919 год
Высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея
9 февраля 1872 года вышло высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича. Эта дата считается днем основания Государственного исторического музея (ГИМ) – одного из крупнейших музеев мира
9 февраля∙1872 год
День работника гражданской авиации
9 февраля — День работника гражданской авиации В этот день в 1923 году Совет труда и обороны СССР принял постановление «Об организации Совета по гражданской авиации». В том же году было создано общество добровольного воздушного флота, получившее название «Добролет». В годы Великой Отечественной войны летчики «Аэрофлота» выполняли особо важные полеты не только по стране, но и к линии фронта, в тыл врага и за границу. Сегодня гражданская авиация остается важнейшей составляющей единой транспортной системы России.
9 февраля∙1923 год