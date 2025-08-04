В Санкт-Петербурге, в Юсуповском саду, открылся первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию

9 февраля 1896 года в Санкт-Петербурге, в Юсуповском саду, открылся первый в истории чемпионат мира по фигурному катанию, организованный Международным союзом конькобежцев