Не стало Достоевского

9 февраля 1881 года не стало Достоевского. Его последние слова детям: «не теряйте надежды на Господа». Последние слова миру: «Да здравствует Скобелев и его солдатики и вечная память «выбывшим из списков» богатырям! Мы в наши списки их занесем»