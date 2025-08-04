Высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея

9 февраля 1872 года вышло высочайшее соизволение императора Александра II на устройство в Москве Исторического музея имени цесаревича Александра Александровича. Эта дата считается днем основания Государственного исторического музея (ГИМ) – одного из крупнейших музеев мира