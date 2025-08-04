Родился Герой Советского Союза Алексей Владимирович Зацепин

9 февраля 1919 года родился Герой Советского Союза Алексей Владимирович Зацепин.

Он являлся командиром пулемётной роты 305-го отдельного батальона морской пехоты. 22 августа 1944 года после высадки на плацдарм севернее Белгорода-Днестровского Одесской области его рота захватила в плен до 80 гитлеровских солдат и офицеров. Встретив упорное сопротивление крупных сил противника, она отразила две ожесточённые атаки и нанесла врагу большой урон. Сам Зацепин умер от ран.