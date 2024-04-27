Материалы по тегу «Архитектура» СтатьяРазгул свободных нравов. Молодое советское искусство 1930-хСтатьяРусь одноглавая. Храмовое зодчество XI-XII вв.СтатьяКультура в эпоху перемен. Европейская культура XVII векаСобытиеОткрылся Центральный академический театр Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской армии)СобытиеОткрылась первая городская общедоступная библиотека-читальня им. И. С. ТургеневаСобытиеОткрыт Московский зоопаркСобытиев Москве открылся Дом печатиСобытиеВ Москве открылась первая в России музыкальная школа для детей (ныне Российская академия музыки им. Гнесиных)СобытиеБыл создан 1-й Шляхетный (Дворянский) кадетский корпус — День кадета РоссииСобытиеВ Петербурге состоялась закладка Михайловского замкаСобытиеВ Санкт-Петербурге был основан Аптекарский огород (ныне Ботанический сад Петра Великого)СобытиеПо указу Петра Первого был основан Тульский оружейный заводСобытиеВведена в эксплуатацию Останкинская телебашня.СобытиеЗимний дворец в Петрограде объявляется Государственным музеем.СобытиеМосковские власти объявили конкурс на лучший проект здания Верхних торговых рядов на Красной площади.СобытиеВ Москве, за Тверской Заставой, были открыты Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813, 1814 годах.123 Популярное