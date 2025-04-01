Открылся Центральный академический театр Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской армии)

6 февраля 1930 года открылся Центральный академический театр Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской армии)

В этот день был показан спектакль Василия Федорова «К.В.Ж.Д.», в основу которого легли события советско-китайского вооруженного конфликта 1929 года. Изначально театр не имел своего здания, и спектакли были выездными. Только за первые десять лет было поставлено 38 спектаклей.

В 1940 году у театра появилось собственное здание на площади Коммуны в Москве. За основу архитектурного проекта была взята эмблема советской армии — пятиконечная звезда. Сегодня в репертуаре Центрального академического театра Российской армии более 40 спектаклей, а в труппе работают около 100 артистов.