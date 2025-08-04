Родилась Народная артистка СССР Алла Константиновна Тарасова

6 февраля 1898 года родилась Народная артистка СССР Алла Константиновна Тарасова.

Творческий взлёт Тарасовой произошёл в 1933 году, с выходом на сцену МХАТ в роли Негиной. В 1951-1955 годах она была директором театра, с 1970 по 1973 год — председателем Совета старейшин МХАТа. В последние годы посвящала себя работе с молодёжью, педагогической деятельности.

В кино Тарасова снималась не часто, но три работы, в которых она принимала участие, вошли в золотой фонд советского искусства, стали классикой отечественного экрана: «Гроза» (роль Катерины Кабановой), «Пётр Первый» (роль Екатерины Первой) и «Без вины виноватые» (роль Кручининой).