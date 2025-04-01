МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете

6 февраля 1950 года МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете

Добиться такого результата смог летчик-испытатель Иван Иващенко. МиГ-17 был разработан на ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940-х, а в 1952 году пошел в серийное производство. Советские МиГ-17 в основном привлекались для борьбы с нарушителями воздушной границы.

МиГ-17 состоял на вооружении более чем сорока государств и применялся в ряде вооруженных конфликтов. Он получил огромную популярность благодаря своим превосходным летным характеристикам и стал одним из самых массовых истребителей в истории самолетостроения.