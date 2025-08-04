ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и создал Государственное политическое управление

6 февраля 1922 года ВЦИК РСФСР упразднил ВЧК и создал Государственное политическое управление (ГПУ) при НКВД РСФСР, в задачи которого входила борьба со шпионажем, контрреволюцией и бандитизмом