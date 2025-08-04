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Открыт элемент германий
6 февраля 1886 года открыт элемент германий, предсказанный Дмитрием Менделеевым в 1870 (великий русский ученый назвал его экасилиций)
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Другие события в этот день
Состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Федоровны Лопухиной
6 февраля 1689 года состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Федоровны Лопухиной Петр не испытывал пылких чувств к невесте, которую ему подобрала мать Наталья Кирилловна Нарышкина. Выбор был обусловлен вовсе не желанием ускорить личную жизнь сына, а вопросами политической важности. Ранний брак был необходим, чтобы Петр стал считаться совершеннолетним и получил право избавиться от опеки царевны Софьи Алексеевны. Довольно быстро Петр охладел к Евдокии. Наталья Кирилловна в последние годы жизни тоже разочаровалась в невестке. Вдобавок Лопухина стала поддерживать общение с лицами, недовольными политикой мужа. В 1697 году Петр решил расторгнуть брак, но царица отказалась. Тогда ее насильно постригли в Суздальско-Покровском монастыре под именем старицы Елены.
6 февраля∙1689 год
Родилась Народная артистка СССР Алла Константиновна Тарасова
6 февраля 1898 года родилась Народная артистка СССР Алла Константиновна Тарасова. Творческий взлёт Тарасовой произошёл в 1933 году, с выходом на сцену МХАТ в роли Негиной. В 1951-1955 годах она была директором театра, с 1970 по 1973 год — председателем Совета старейшин МХАТа. В последние годы посвящала себя работе с молодёжью, педагогической деятельности. В кино Тарасова снималась не часто, но три работы, в которых она принимала участие, вошли в золотой фонд советского искусства, стали классикой отечественного экрана: «Гроза» (роль Катерины Кабановой), «Пётр Первый» (роль Екатерины Первой) и «Без вины виноватые» (роль Кручининой).
6 февраля∙1898 год
МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете
6 февраля 1950 года МиГ-17 стал первым серийным самолетом, превысившим скорость звука в горизонтальном полете Добиться такого результата смог летчик-испытатель Иван Иващенко. МиГ-17 был разработан на ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1940-х, а в 1952 году пошел в серийное производство. Советские МиГ-17 в основном привлекались для борьбы с нарушителями воздушной границы. МиГ-17 состоял на вооружении более чем сорока государств и применялся в ряде вооруженных конфликтов. Он получил огромную популярность благодаря своим превосходным летным характеристикам и стал одним из самых массовых истребителей в истории самолетостроения.
6 февраля∙1950 год
14 гидропланов с авиатранспортов Черноморского флота «Александр I» и «Николай I» бомбардируют турецкий порт Зонгулдак
6 февраля 1916 года 14 гидропланов с авиатранспортов Черноморского флота «Александр I» и «Николай I» бомбардируют турецкий порт Зонгулдак
6 февраля∙1916 год
По радио Попова впервые в мире передан сигнал бедствия на море
6 февраля 1900 года по радио Попова впервые в мире передан сигнал бедствия на море. Самим изобретателем радио Александром Поповым был вызван ледокол «Ермак», который спас 50 унесенных на льдине рыбаков
6 февраля∙1900 год
Всемирный день отказа от мобильного телефона
6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона. Но, что будет, если у всех жителей планеты отобрать телефон? Правильный ответ: будет хаос. Сегодня без телефона обойтись практически невозможно. По телефону вершатся государственные задачи, назначаются встречи, проводятся консультации, решаются домашние задания. А ведь это изобретение появилось совсем недавно — во второй половине XIX века, 14 февраля 1876 года. В России телефон появился уже через три года. В 1879 году состоялся первый телефонный разговор на линии Петербург – Малая Вишера. Начало работы телефонных компаний было положено в июле 1882 года. К концу 1916 года на 100 москвичей приходилось 3,7 телефонных аппарата, то есть больше, чем в некоторых европейских городах. Была проведена телефонизация Кремля.
6 февраля∙1900 год
Открылся Центральный академический театр Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской армии)
6 февраля 1930 года открылся Центральный академический театр Советской Армии (ныне — Центральный академический театр Российской армии) В этот день был показан спектакль Василия Федорова «К.В.Ж.Д.», в основу которого легли события советско-китайского вооруженного конфликта 1929 года. Изначально театр не имел своего здания, и спектакли были выездными. Только за первые десять лет было поставлено 38 спектаклей. В 1940 году у театра появилось собственное здание на площади Коммуны в Москве. За основу архитектурного проекта была взята эмблема советской армии — пятиконечная звезда. Сегодня в репертуаре Центрального академического театра Российской армии более 40 спектаклей, а в труппе работают около 100 артистов.
6 февраля∙1930 год
Память блаженной Ксении Петербургской
6 февраля - память блаженной Ксении Петербургской. Канонизирована в 1988 после многолетнего народного почитания
6 февраля∙1900 год