По радио Попова впервые в мире передан сигнал бедствия на море

6 февраля 1900 года по радио Попова впервые в мире передан сигнал бедствия на море. Самим изобретателем радио Александром Поповым был вызван ледокол «Ермак», который спас 50 унесенных на льдине рыбаков