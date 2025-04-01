Состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Федоровны Лопухиной

6 февраля 1689 года состоялась свадьба 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Федоровны Лопухиной

Петр не испытывал пылких чувств к невесте, которую ему подобрала мать Наталья Кирилловна Нарышкина. Выбор был обусловлен вовсе не желанием ускорить личную жизнь сына, а вопросами политической важности. Ранний брак был необходим, чтобы Петр стал считаться совершеннолетним и получил право избавиться от опеки царевны Софьи Алексеевны.

Довольно быстро Петр охладел к Евдокии. Наталья Кирилловна в последние годы жизни тоже разочаровалась в невестке. Вдобавок Лопухина стала поддерживать общение с лицами, недовольными политикой мужа. В 1697 году Петр решил расторгнуть брак, но царица отказалась. Тогда ее насильно постригли в Суздальско-Покровском монастыре под именем старицы Елены.