Всемирный день отказа от мобильного телефона

6 февраля отмечается Всемирный день отказа от мобильного телефона.

Но, что будет, если у всех жителей планеты отобрать телефон? Правильный ответ: будет хаос. Сегодня без телефона обойтись практически невозможно. По телефону вершатся государственные задачи, назначаются встречи, проводятся консультации, решаются домашние задания. А ведь это изобретение появилось совсем недавно — во второй половине XIX века, 14 февраля 1876 года.

В России телефон появился уже через три года. В 1879 году состоялся первый телефонный разговор на линии Петербург – Малая Вишера. Начало работы телефонных компаний было положено в июле 1882 года. К концу 1916 года на 100 москвичей приходилось 3,7 телефонных аппарата, то есть больше, чем в некоторых европейских городах. Была проведена телефонизация Кремля.