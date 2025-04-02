В Санкт-Петербурге был основан Аптекарский огород (ныне Ботанический сад Петра Великого)

22 февраля 1714 года в Санкт-Петербурге был основан Аптекарский огород (ныне Ботанический сад Петра Великого)

Главная цель сада состояла в выращивании лекарственных трав и редких заморских растений. Территория Аптекарского огорода постепенно расширялась за счет покупки и присоединения к нему новых участков.

В 1823 году Аптекарский сад был реорганизован в ботанический, а с 1934 стал научным отделением Ботанического института им. Комарова РАН. Сегодня коллекция сада насчитывает свыше 80 тысяч образцов.