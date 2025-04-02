Над Жуковским со­вершил первый полет советский штурмовик Су‑25

22 февраля 1975 года над Жуковским со­вершил первый полет советский штурмовик Су‑25

Первый опытный Су-25 поднял в воздух шеф-пилот завода им. Сухого Владимир Ильюшин. Присутствовавший при этом событии первый заместитель главкома ВВС маршал авиации Александр Ефимов провозгласил в тот день тост: «За возрождение штурмовой авиации!».

Серийное производство Су-25 началось в 1980 году. Было выпущено почти полторы тысячи штурмовиков различных модификаций. За годы службы «Грач» — так прозвали машину летчики — принял участие во многих военных конфликтах.