Создана Государственная общеплановая комиссия (Госплан) СССР

22 февраля 1921 года была создана Государственная общеплановая комиссия (Госплан) СССР.

Начало системе государственного планирования положил план Государственной комиссии по электрификации России. Комиссия по электрификации, работавшая с 1920 по 1921 год, явилась прообразом Государственной общеплановой комиссии, которая создавалась для разработки единого общегосударственного хозяйственного плана на основе плана электрификации и для общего наблюдения за его осуществлением.

На протяжении 70 лет своего существования Госплан СССР являлся инициатором и главным движущим рычагом реализации экономической политики государства. Он руководил деятельностью соответствующих научно-исследовательских и других организаций, издавал журнал «Плановое хозяйство».